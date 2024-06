In che senso Ariana Grande ha già 31 anni?

In che senso ieri Ariana Grande ha compiuto 31 anni?

La principessina del pop è famosa da quando era una bambina e nel corso della propria carriera ha già realizzato numerosi sogni e infranto altrettanti record. Nonostante sembri una perenne 17enne in procinto della maggiore età, Ariana Grande vanta milioni di dollari, milioni di brani ascoltati e milioni di successi. Alcuni anche curiosi. Ricordate, ad esempio, quando nel 2015 Fedez duettò con lei nel remix italiano di One Last Time? O quando sempre in quell’anno la cantante ha inciso qualche strofa nella nostra lingua per un singolo con Andrea Bocelli?



Orgogliosamente di origini italiane (non a caso sua nonna la chiama proprio ‘nonna‘, in italiano), Ariana Grande ha realizzato due sogni personali quando ha lavorato al fianco di altre due icone italoamericane: Lady Gaga e Madonna. Con la prima ha inciso Rain On Me, mentre con la seconda ha condiviso il palco del Rebel Heart Tour.

L’eyeliner bianco di Ariana Grande in Rain On Me è già storia del pop https://t.co/RNzsQKYgGQ — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 27, 2024

Ariana Grande, i suoi più grandi successi

Con 59 singoli all’attivo fra suoi e collaborazioni, non si contano sulle dita di due mani i pezzi più di successo che Ariana Grande ci ha regalato in questi ultimi dieci anni. I suoi più famosi sono probabilmente Problem, Break Free, Bang Bang, One Last Time, Focus, Dangerous Woman, No Tears Left To Cry, God Is A Woman, Thank U Next, 7 Rings e Positions.

Ma Ariana non è solo musica, è anche tv, cinema e serie: nata con Victorius e Sam & Cat a inizio anni 2000, un decennio fa – già da famosa – è stata una delle minions di Chanel in Scream Queens di Ryan Murphy. Ma è stata anche al cinema (fra i tanti cameo: Wicked e Zoolander) e in sala doppiaggio.



Alla carriera si uniscono i fidanzati famosi, il fratello nei reality, i gossip, gli scandali (vi ricordate quando la massacrarono per aver leccato una ciambella sul bancone di una pasticceria?) e purtroppo anche fatti tragici, come l’orrendo attentato fatto al suo concerto a Manchester nel 2017 che provocò 23 morti.

Insomma, Ariana Grande non è solo coda di cavallo, stivali a mezza coscia e felpe XXL, è un’icona.