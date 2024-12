In casa c’erano i bambini

Un nuovo caso di femminicidio si è verificato a Ripaberarda, vicino ad Ascoli Piceno, dove un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie, di 45, colpendola a coltellate mentre dormiva. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7.00 del 19 dicembre. All’interno dell’appartamento, situato nell’osteria del Pelo lungo la strada provinciale 73, erano presenti anche i due figli della coppia, di 8 e 10 anni, che sono stati affidati ai nonni materni dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Le ragioni che hanno portato a questo tragico gesto sono ancora sconosciute, ma secondo alcune fonti, la relazione tra i coniugi era deteriorata da tempo. Dopo aver commesso l’omicidio, l’uomo ha tentato di suicidarsi con lo stesso coltello, ma è riuscito a contattare i genitori della vittima, che vivono al piano inferiore. Questi ultimi hanno immediatamente allertato i carabinieri di Ripaberarda, che sono intervenuti sul posto insieme al procuratore di turno e al medico legale.

L’aggressore è stato poi ricoverato all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, dove è piantonato; attualmente non è in pericolo di vita. Questo episodio si aggiunge alla crescente lista di femminicidi in Italia, un fenomeno preoccupante che continua a colpire il Paese, nonostante la provincia di Ascoli Piceno fosse stata recentemente considerata una delle più sicure d’Italia.

La dinamica esatta dell’omicidio è ancora da chiarire, e gli inquirenti stanno conducendo le indagini per comprendere meglio i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere un atto così estremo. Questo caso non solo mette in luce la triste realtà della violenza di genere in Italia, ma solleva anche interrogativi sui meccanismi di aiuto e sostegno disponibili per le famiglie in difficoltà. Il fatto che la violenza sia avvenuta in presenza dei figli rende la situazione ancora più drammatica e complessa.