In calo la Borsa di New York

– La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta con gli indici in calo e con l’attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali, dopo il direttorio della scorsa settimana, con la Federal Reserve che ha indicato di attendersi di alzare i tassi sul dollaro ancora una volta prima della fine dell’anno.

Sullo sfondo, a preoccupare gli addetti ai lavori, è anche il mancato accordo, al momento, tra repubblicani e democratici per finanziare il governo ed evitare lo shutdown, ovvero la chiusura delle attività federali non essenziali, che scatterebbe il primo ottobre.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è in calo -1,12% e si attesta su 33.627 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sull’S&P-500, che continua la giornata a 4.280 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 -1,38%; sulla stessa linea, in ribasso l’S&P 100 -1,4%.

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utilities -2,18%, beni di consumo secondari -1,70% e informatica -1,63%.

Tutte le Blue Chip del Dow Jones perdono terreno a Wall Street.

Le più forti vendite si manifestano su Salesforce, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.

Soffre Microsoft, che evidenzia una perdita del 2,05%.

Preda dei venditori Apple, con un decremento dell’1,94%.

Si concentrano le vendite su IBM, che soffre un calo dell’1,89%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Lucid +3,22%, DexCom +1,96%, Mondelez International +1,28% e Gilead Sciences +1,09%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cintas Corporation, che ottiene -4,62%.

Crolla Sirius XM Radio, con una flessione del 4,61%.

Vendite su ON Semiconductor, che registra un ribasso del 3,58%.

Seduta negativa per Amazon, che mostra una perdita del 3,36%.