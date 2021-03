Reggio Calabria finisce le dosi di vaccino ma il trasferimento delle fiale da Vibo viene bloccato dai sindaci della zona. La corsa al vaccino si trasforma in una guerra fra poveri in Calabria, dove il primo cittadino di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha chiamato a raccolta i propri omologhi per “impedire che altre 2mila dosi vengano dirottate nella città dello Stretto”.

Il primo stock di mille fiale era partito qualche ora prima per tamponare l’emergenza a Reggio, dove decine di ultraottantenni sono stati rimandati a casa con vaccino spostato a data da destinarsi per esaurimento scorte. “Uno scippo” secondo Limardo e gli altri sindaci del vibonese. Ne è seguita una giornata di tensione, con gli amministratori fisicamente schierati di fronte alla farmacia dell’ospedale di Vibo Valentia. “L’inghippo – dice il commissario dell’Asp di Vibo Maria Berardi – nasce dalla nostra decisione di aver messo da parte, così come suggerito dal ministero, il 30 per cento delle dosi da destinare ai richiami. Ma mi è stato riferito che ho sbagliato, che le dosi vanno utilizzate tutte per poi attendere l’arrivo di nuove”. Anche perchè altrimenti da Roma non inviano ulteriori scorte. Insorge il sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà “L’organizzazione del piano vaccinale, ammesso che ne esista uno, nella nostra regione fa acqua da tutte le parti.

Il Commissario Longo e la Regione Calabria intervengano per mettere ordine in questo caos assurdo che si è generato. I cittadini calabresi non possono pagare sulla loro pelle le inefficienze di un sistema che continua quotidianamente a dimostrare limiti davvero inaccettabili”. Le vaccinazioni arrancano, le Aziende territoriali provinciali si arrangiano e vanno in ordine sparso, e ovunque sembra dominare il caos. Persino nelle convocazioni. Nella città calabrese dello Stretto, per centinaia di anziani l’appuntamento per il vaccino si è trasformato in un assembramento obbligato di fronte al centro individuato dall’Asp. A gestire “il traffico”, un medico con tanto di megafono. “Bisogna cambiare registro, da subito. I sindaci della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono a disposizione, ma sul piano vaccinale serve una regia unica, che eviti il verificarsi di queste situazioni”