In Calabria c’è uno dei borghi più romantici d’Italia: tra vicoli e panorami, la vera sorpresa è il tartufo dolce.

Ascolta i podcast

Pizzo Calabro è un incantevole borgo sulla Costa degli Dei, in Calabria, conosciuto per le sue meravigliose spiagge e per il celebre Tartufo, primo gelato europeo con il marchio IGP. Tra le sue caratteristiche più affascinanti c’è il Vicolo dei Baci, dedicato all’amore e al romanticismo, ideale da visitare soprattutto con San Valentino in avvicinamento. Arroccato su un promontorio di tufo, Pizzo Calabro offre una vista spettacolosa sul Golfo di Sant’Eufemia, con la sua Piazza della Repubblica che funge da terrazza naturale. La storia del paese, ricca di eventi significativi, è testimoniata dal Castello Murat e dalla Chiesa di Piedigrotta, tutta scavata nella roccia.

Il Vicolo dei Baci è un tributo all’amore, voluto da Mimmo Pacifico, presidente dell’associazione culturale “Carta Canta”. I muri del vicolo sono adornati con immagini di famosi baci della cinematografia e della letteratura, rendendolo un luogo magico per gli innamorati. Accanto, si trova anche il Vicolo degli Abbracci, che rafforza il messaggio di Pizzo Calabro come città dei sentimenti.

Il Tartufo di Pizzo è un dolce iconico nato nel 1952 e composto da due sfere di gelato alla nocciola e cioccolato, unite da un cuore di cioccolato fondente. Le gelaterie storiche del centro, come Gelateria Dante e Gelateria Belvedere, offrono la versione autentica di questo dessert.

Con il profumo del mare ed un panorama mozzafiato, Pizzo Calabro si conferma una meta ideale per un weekend romantico, dove il bacio è un’emozione da custodire per sempre.