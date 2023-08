In bicicletta sulla Vecchia Ferrovia, torna la SpoletoNorcia in Mtb

Un fine settimana all’insegna della bicicletta in Umbria: torna la SpoletoNorcia in Mtb. La più grande manifestazione cicloturistica e sportiva del Centro Italia si svolgerà dal 1° al 3 settembre con un ricco programma tra talk show, spettacoli, aperibike e tanto altri appuntamenti. L’evento, giunto quest’anno alla decima edizione e sostenuto dall’azienda olearia Pietro Coricelli, attira ogni anno migliaia di appassionati che sulle due ruote hanno la possibilità pedalare su un percorso molto vario che parte dal tracciato della Vecchia Ferrovia Spoleto Norcia attraverso i borghi e gli eremi della Valnerina, sospeso tra aspre montagne, boschi rigogliosi, alti viadotti di pietra ed emozionanti gallerie elicoidali al buio.

Per i 10 anni della manifestazione è stato creato un nuovo logo: due linee parallele che tracciano le iniziali S e N e rievocano le rotaie della Vecchia Ferrovia, un ‘binario astratto’ che compie un viaggio immaginario tra l’incanto e i colori del territorio. Logo impresso sulla maglia tecnica (fornita dalla Gobik) riservata ai primi 1.500 iscritti.

La manifestazione ciclistica vera e propria che si terrà il 3 settembre, nelle 48 ore precedenti la SpoletoNorcia Village si animerà di momenti di incontro, spettacolo, musica e buon cibo. I talk show tratteranno di temi quali l’inclusività e la sicurezza stradale, la sostenibilità e la promozione del territorio (con la partecipazione della Federazione Ciclismo Italiano, Fondazione Michele Scarponi, Unione Ciclistica Internazionale, Coldiretti e dei partner dell’evento). Come sempre ciclogiochi con pump track e gimcana per i più piccoli, che potranno anche cimentarsi in una gara loro dedicata per le vie della città. In piazza anche i workshop per imparare a prendersi cura della propria bicicletta, tra meccanica d’emergenza, manutenzione e la preparazione atletica per il benessere dei ciclisti di ogni livello. Ma la grande festa per i 10 anni de la SpoletoNorcia sarà soprattutto una celebrazione delle eccellenze del territorio, con gli aperibike e gli assaggi per tutto il pubblico e Peppone Calabrese insieme a Monia Amadori a esaltare prodotti e i sapori umbri con uno show cooking dal titolo ‘Buono è sano’.

Come sempre la SpoletoNorcia è declinata in una competizione agonistica, la Sn Cup – da farsi in mountain bike – e i percorsi cicloturistici aperti a tutti e diversi per difficoltà, percorribili anche pedalando una fat bike, un tandem da montagna o una e-Mtb, tipologia che gode di crescente favore tra gli appassionati delle due ruote un po’ meno allenati.

La gara agonistica Sn Cup (inserita nel calendario degli eventi regionali dalla Federazione Ciclistica Italiana) si svolge su un circuito circolare di 55 km con dislivello di 1.600 metri e un’alternanza di discese e pendenze. La Classic+ non agonistica consente, invece, di tagliare un traguardo personale cimentandosi sullo stesso percorso della Sn Cup. E’ decisamente riservato a chi è ben allenato il circuito Hard di 85 km e 2.200 metri di dislivello, che permette di pedalare su tutto il percorso oggi accessibile della Vecchia Ferrovia. Il percorso Easy Route, di 40 km e poco meno di 1.000 metri di dislivello, che si snoda sul tratto più spettacolare della Vecchia Ferrovia tra Spoleto, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino, patria del tartufo, e infine il percorso Family, adatto a tutti, di soli 10 km e 300 metri di dislivello, il cui ricavato sarà come ogni anno interamente devoluto in beneficenza all’associazione ‘Il sorriso di Teo’. La premiazione nel pomeriggio di domenica 3 settembre sarà preceduta da un ‘Pasta Party’ con musica e birra. Le iscrizioni sul portale SpoletoNorcia Mtb 2023