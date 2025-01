In Austria c’è una casa a 1800 metri d’altitudine, e il suo ex proprietario non è una persona qualunque.

Tra Germania e Austria, il Kehlsteinhaus, noto come “Nido dell’Aquila”, è un rifugio panoramico a 1834 metri di altitudine, famoso per la vista sul lago Königssee, il monte Watzmann e la valle di Berchtesgaden. Costruito per il cinquantesimo compleanno di Adolf Hitler, ha un passato controverso legato al Terzo Reich. Rappresenta un capolavoro di ingegneria, accessibile tramite la Kehlsteinstraße, una strada ripida di 6,5 km e un tunnel pedonale che conduce a un ascensore in marmo rosso, dono di Mussolini.

L’interno del rifugio si estende per 1040 metri quadrati con arredi rustici e un grande camino in marmo. Le terrazze offrono viste mozzafiato sulla natura circostante. Sebbene sia un’opera imponente, Hitler vi si recò raramente, preferendo la sua residenza Berghof. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il rifugio è stato abbandonato, ma è sopravvissuto ai bombardamenti e successivamente trasformato in una popolare attrazione turistica.

Oggi, il Kehlsteinhaus attira visitatori curiosi della sua storia e bellezza naturale. È accessibile da maggio a ottobre con navette dal parcheggio di Obersalzberg, dove si trova anche il Centro di Documentazione sul Nazismo. Nonostante il suo oscuro passato, il rifugio è diventato un luogo di pace e riflessione. I ricavi generati vengono in parte devoluti a iniziative storiche e culturali. I sentieri escursionistici che partono dal rifugio permettono di esplorare le Alpi Bavaresi, rendendolo una meta imperdibile per gli amanti della montagna e della storia. La bellezza del luogo contrasta con il suo passato, rendendolo un simbolo di memoria e meraviglia.