In Australia c’è una spiaggia che si illumina di notte, ma senza elettricità: è un vero mistero della natura

La bioluminescenza è un fenomeno naturale che consente ad alcuni organismi di emettere luce. Un esempio noto sono le lucciole, che producono luce grazie a una reazione chimica tra l’enzima luciferasi e l’ossigeno. Un luogo straordinario dove osservare questo fenomeno è la Jervis Bay, in Australia, famosa per la sua sabbia bianca e la bioluminescenza delle sue acque. Situata nel Nuovo Galles del Sud, questa baia è caratterizzata da alghe bioluminescenti microscopiche che si illuminano al tramonto, creando un effetto incantevole e colorato. Il plancton, in movimento con le onde, provoca una reazione chimica che conferisce all’acqua tonalità fluorescenti, facendo apparire il mare come un cielo stellato. Durante il giorno, le stesse alghe e il plancton possono produrre sfumature rosso-rosa.

Jervis Bay è uno dei pochi luoghi al mondo dove questo fenomeno si verifica frequentemente, grazie alle condizioni climatiche favorevoli. Altri posti dove vedere la bioluminescenza includono Mosquito Bay a Porto Rico e le Waitomo Caves in Nuova Zelanda. In Italia, è stato osservato a Porto Selvaggio e a Filicudi. Oltre alla bioluminescenza, Jervis Bay offre molte altre attrazioni: è un paradiso per chi cerca pace e relax, ma anche per attività come pesca, kayak, snorkeling e avvistamento di animali come pinguini blu, delfini e balene. La spiaggia è parte di un ecosistema ricco, limitata dal Jervis Bay National Park e dal Booderee National Park, tutte aree abitate da flora e fauna autoctone.