in aumento infezioni potenzialmente letal

Si chiama Vibrio vulnificus ed è un batterio ad elevata mortalità che può infettare le ferite esposte all’acqua di mare contaminata. Negli Stati Uniti, negli ultimi anni, a causa del riscaldamento delle acque marine conseguente ai cambiamenti climatici, queste infezioni sono diventate sempre più frequenti. A lanciare l’allarme è stato il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Ogni anno, negli Usa, si contano circa 150-200 casi di infezioni di Vibrio vulnificus, un quinto delle quali letali.

Che cos’è il Vibrio vulnificus

Il Vibrio vulnificus è un batterio che può contaminare naturalmente molluschi o altri pesci e provocare infezioni potenzialmente letali, se ingerito. Se infetta ferite attraverso l’esposizione in acqua o il contatto con animali infetti, può causare un’infezione profonda che può portare alla necrosi dei tessuti: per questa caratteristica viene talvolta chiamato batterio “mangia-carne”

Casi in aumento negli Usa

Negli ultimi anni, tuttavia, si sta osservando una tendenza preoccupante: come conseguenza del riscaldamento dei mari, le infezioni, prima localizzate soprattutto negli stati meridionali affacciati sul golfo del Messico, si stanno diffondendo anche più a Nord. Dal 1988 e il 2018 le infezioni negli stati orientali sono aumentate di otto volte e si stima che l’estensione geografica del batterio si stia ampliando verso nord a un ritmo di 48 km ogni anno. Per questo le autorità invitano i sanitari «a considerare il Vibrio vulnificus come una possibile origine di infezione alle ferite esposte alle acque costiere» e la popolazione a prestare la massima cautela nel fare il bagno in mare con ferite aperte.

La situazione del Mediterraneo

Il fenomeno non riguarda solo gli Usa. «Il Mediterraneo è tra i mari che si stanno riscaldando più rapidamente – spiega Gianluca Corno, primo ricercatore all’Istituto di Ricerca sulle Acque (Irsa) del Cnr di Verbania -. I batteri patogeni hanno temperature ottimali di crescita che in genere sono superiori a quelli tradizionali dell’acqua di mare e soffrono quando questa diventa fredda. L’innalzamento medio delle temperature e il mancato raffreddamento delle acque gioca a loro favore». In tal modo molti microrganismi si stanno espandendo. Vibrio vulnificus potrebbe essere tra questi, «tuttavia resta un patogeno rarissimo – precisa il ricercatore, che spiega che «le aree più sensibili alla proliferazione dei batteri sono quelle in cui il riscaldamento è affiancato da un più forte impatto antropogenico, dato che – conclude – la presenza e l’attività dell’uomo comportano una grande produzione di patogeni».