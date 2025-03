In aumento i Disturbi Alimentari e della Nutrizione

In Italia, oltre tre milioni di persone sono affette da Disturbi della Nutrizione e Alimentazione (DNA), con un’incidenza significativa di anoressia e bulimia, che colpiscono rispettivamente l’8-10% delle ragazze e lo 0,5-1% dei ragazzi. L’età di inizio si sta abbassando, con casi che emergono anche tra gli 8-9 anni. Negli ultimi anni, il fenomeno è in aumento, accentuato dalla pandemia che ha portato a un incremento del 30-35% dei casi e a un abbassamento dell’età di esordio, soprattutto tra i più giovani.

Il 15 marzo è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, organizzata dalla SINPIA, che mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di un intervento precoce e di un supporto multidisciplinare centrato sulla famiglia. I DNA comprendono una varietà di condizioni, e spesso coesistono con altre patologie psichiatriche, rendendo complessa la diagnosi e il trattamento. È essenziale che i giovani ricevano assistenza da professionisti con competenze specifiche.

I segnali d’allerta per i parenti includono comportamenti come mangiare di nascosto, modificare le abitudini alimentari, saltare pasti e mostrare segni di cambiamenti nell’umore. Tra i vari tipi di DNA, l’Anoressia Nervosa ha mostrato un significativo aumento di incidenza e complessità negli ultimi dieci anni, spesso associata a problematiche psicopatologiche gravi.

I disturbati non solo colpiscono l’individuo, ma influenzano anche la dinamica familiare, richiedendo una gestione globale. Il modello di cura attuale in Italia prevede un intervento da parte di strutture territoriali specializzate nella neuropsichiatria infantile, fondamentali per affrontare queste problematiche.