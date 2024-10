In aumento i casi di oncoematologici nonostante i progressi medici

Nonostante i progressi terapeutici, l’incidenza delle malattie oncoematologiche continua a crescere, con un raddoppiamento significativo dei linfomi negli ultimi cinquant’anni. Vincenzo Pavone, direttore del dipartimento di Ematologia presso l’ospedale Cardinale G. Panico di Tricase, ha spiegato che tale aumento potrebbe essere attribuito a diagnosi più tempestive e ai cambiamenti nella medicina, ma sottolinea che l’incidenza resta elevata. Questa affermazione è stata fatta durante la quarta edizione del Convegno nazionale organizzato dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), tenutosi a Roma e focalizzato su temi quali l’impatto ambientale, il rischio sanitario, il benessere e gli stili di vita.

Il convegno ha riunito esperti e professionisti del settore per discutere l’evoluzione della cura e la presa in carico del paziente, evidenziando come la salute dipenda da molteplici fattori, compresi quelli ambientali e comportamentali. Le malattie ematologiche richiedono non solo terapie efficaci, ma anche un’attenzione al contesto in cui vivono i pazienti, suggerendo che il miglioramento delle condizioni di vita possa avere un impatto diretto sui risultati della cura.

Pavone ha enfatizzato l’importanza della diagnosi precoce, che ha portato a una migliore individuazione dei linfomi e a trattamenti più tempestivi, contribuendo a una maggiore sopravvivenza. Tuttavia, il numero complessivo dei pazienti affetti continua a crescere, segnalando la necessità di una continua ricerca e innovazione nel trattamento di queste malattie. Il convegno ha altresì messo in evidenza la necessità di un approccio multidisciplinare alla cura del paziente, integrando diverse specialità e competenze per affrontare in modo globale le sfide della medicina oncoematologica.

Infine, l’incontro ha rappresentato una piattaforma utile per sensibilizzare l’opinione pubblica e i decisori politici sull’importanza di investire nella ricerca e nella prevenzione delle malattie oncoematologiche, sottolineando il ruolo fondamentale delle associazioni nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.