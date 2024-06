In attesa di adozione si infila in tutti i trasportini dei gatti adottati

Uno dei gatti in attesa di adozione diventa iconico: il suo ingresso nei trasportini altrui ricorda la scena di un’amata serie TV.

In un filmato apparso su Instagram il 3 giugno scorso un gatto di nome Gallagher svela ai seguaci della pagina ufficiale del @catfeinecatcafe quale sia il suo astuto metodo per provare a convincere le famiglie dei nuovi pelosetti appena adottati, in visita all’associazione, a portarlo a casa con lui. La dolce scena del gatto, oltre ad aver ricordato – a chi l’ha immortalata – una celebre scena di un’amata serie TV statunitense, è presto divenuta virale su IG, favorendo, in modo memorabile, la realizzazione del più grande sogno dell’iconico micio.

Il gatto Gallagher fa di tutto per un’adozione: si infila nei trasportini per andare via con loro

Varcando la soglia del “CatFeine Cat Cafe” si scopre la presenza di molti adorabili ospiti a quattro zampe. Ogni felino resta ogni giorno in attesa di essere adottato. Eppure Gallagher sembra essere l’unico ad aver aspettato per così tanto tempo il fatidico giorno in cui avrebbe festosamente lasciato il rifugio.

Gallagher – dopo essere stato tratto in salvo dalla “Rutherford County Cat Rescue” – è stato infine immortalato dai volontari mentre praticava il suo astuto metodo all’interno del suo nuovo rifugio. Ad ogni avvenuta adozione Gallagher si intrufolava nei trasportini degli altri gatti, che avrebbero lasciato il rifugio da lì a poco, come a dire ai loro umani di riferimento: “vi prego, portatemi con voi“.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Gatti si trasformano dopo l’adozione: che acrobazie!

La scena in cui Gallagher osserva le famiglie dal trasportino, prima di essere ricondotto verso la grande sala d’attesa, è stata paragonata dai volontari al celebre scambio di battute tra due personaggi della serie televisiva “F.R.I.E.N.D.S.“. “So qualcosa. Sai qualcosa?“, così si legge in didascalia. Al di là, però, del suo essere iconica la scena ha anche aiutato Gallagher, nei giorni a seguire, a realizzare finalmente il suo sogno grazie alla sua “casa mobile per gatti“.

Il momento di trasferirsi davvero: per Gallagher è il grande giorno

Il video condiviso l’8 giugno da @catfeinecatcafe mostra – in diretta – agli utenti il desiderio del gatto bianco e arancione che diventa finalmente realtà. Il trasferimento di Gallanger nella sua nuova casa avverrà da lì a poco e nel mentre i volontari della struttura, probabilmente per rallegrarsi con il micio per il traguardo raggiunto, agitano davanti ai suoi grandi occhi quello che sembra essere uno dei suoi giocattoli preferiti.

Gallagher reagisce con emozione al movimento del giocattolo dei volontari davanti ai suoi occhi, proprio come se avesse realmente compreso che da lì a poco si troverà tra le braccia della sua nuova famiglia di umani.

“È l’ultimo sabato di Gallagher con noi“, hanno annunciato i volontari del rifugio. Gallagher: “va a casa la prossima settimana!“