in attesa dell’album, esce il singolo “Melodrama”

In attesa del suo primo album di inediti intitolato “Poké Melodrama“, Angelina Mango regala ai suoi fan un assaggio della sua nuova musica con il singolo “Melodrama“. Il brano verrà pubblicato il 24 maggio per l’etichetta Tarma Records e distribuito da ADA / Warner Music.

Questo rilascio arriva all’indomani di un successo clamoroso all’Eurovision Song Contest, dove Mango ha brillantemente conquistato la settima posizione. La cantante ha inoltre annunciato un tour europeo che la porterà sulle scene delle principali città nel corso del prossimo autunno. Prima di questo impegnativo tour, l’artista si esibirà nei maggiori festival e club italiani. I biglietti sono già disponibili su LiveNation.it.

“Melodrama”: un brano innovativo

Il singolo “Melodrama” è frutto della collaborazione di Angelina Mango con Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin, mentre la produzione è stata affidata a E.D.D. e Cripo. Il brano si distingue per l’armoniosa fusione tra sonorità elettroniche e un ritmo reggaeton, risultando altamente coinvolgente e dotato di una forte identità.

L’immaginario evocato dalla canzone rispecchia Angelina bambina che, ballando nel salotto di casa, chiude gli occhi sognando di liberarsi dagli schemi e di vivere esperienze straordinarie sul palcoscenico.

Una sorpresa per i fan

Grande sorpresa per i seguaci di Angelina Mango: grazie ad alcuni annunci apparsi sui social, l’artista ha svelato che sarà possibile ascoltare in anteprima il singolo “Melodrama” in selezionati negozi di dischi situati in diverse città italiane. Per rendere l’evento ancora più speciale, Angelina ha deciso di utilizzare un supporto nostalgico e allo stesso tempo originale: la musicassetta.

Oggi sarà possibile ascoltare il singolo nelle seguenti città: