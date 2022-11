In attesa dei presidenti di commissione Parlamento al lavoro sul Dl Aiuti Ter

Ancora non è stata fissata una convocazione per l’elezione delle commissioni parlamentari: la settimana giusta per capire chi presiederà le commissioni sarà quella che inizia il 7 novembre.

Intanto l’Aula della Camera è convocata per esaminare il Dl Aiuti Ter, lascito del governo Draghi, denominato decreto 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le misure contenute nel Dl Aiuti ter lo stanziamento di altri 400 milioni di euro per il Fondo sanitario che sommati al miliardo stanziato con l’assestamento di bilancio di agosto fanno lievitare il Fsn 2022 di 1,4 miliardi. È una delle misure contenute nella bozza del Decreto Aiuti Ter appena varato dal Consiglio dei Ministri. Inoltre, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potranno riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate “un contributo una tantum”, a valere sulle nuove risorse stanziate, «in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2022 per utenze di energia elettrica e gas, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata e ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale».

Martedì avrà luogo anche l’elezione di due Segretari di presidenza a Montecitorio.

Il Senato è invece convocato a domicilio in attesa che la Camera termini l’esame del Dl Aiuti Ter. Intanto anche Palazzo Madama ha votato la commissione speciale per l’esame degli atti urgenti. A presiedere la commissione sarà il senatore di Fdi Nicola Calandrini. Alla Camera invece la commissione è presieduta dal forzista Roberto Pella.