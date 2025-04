In arrivo venti forti e temporali

Una perturbazione atlantica si sta muovendo dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall’Africa verso l’Italia. Questo comporterà un graduale deterioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la penisola. Il Dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le previsioni indicano che i fenomeni meteo potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche in varie zone del Paese. A partire dalle prime ore di lunedì 14 aprile, si prevedono venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche tempestose in Sicilia e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sono attese precipitazioni, che varieranno da sparse a diffuse, anche di tipo rovescio o temporale, in Toscana e Lazio. Saranno presenti rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

In base ai fenomeni attesi, è stata emessa per lunedì 14 aprile allerta gialla per Toscana, Lazio, Umbria e parte dell’Abruzzo. La situazione richiede quindi massima attenzione da parte delle autorità e della popolazione, in particolare nelle aree più vulnerabili agli eventi estremi. La Protezione civile continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e a fornire aggiornamenti necessari per la sicurezza pubblica.