L’album Artpop di Lady Gaga è tornato in classifica su iTunes dopo otto anni grazie a una petizione dei fan, che hanno chiesto alla popstar di pubblicare un nuovo volume del disco.

Tra gli album pubblicati finora in carriera da Lady Gaga, Artpop è uno di quelli che maggiormente ha colpito i suoi Little Monster, rimanendo nel loro cuore a lungo. L’amore per questo album è talmente forte da aver portato negli scorsi giorni a una petizione da parte dei fan, che sono riusciti a far tornare il disco in classifica su iTunes dopo otto anni. E per l’occasione hanno chiesto a gran voce a miss Germanotta di pubblicare il prima possibile un nuovo volume del disco, Artpop II!

Artpop torna in classifica, Lady Gaga risponde ai fan

Il terzo album nella carriera di Gaga, pubblicato nel 2013, è uno dei più apprezzati dai suoi fan, nonostante abbia meno hit di altri dischi. Anche per questo forse l’amore è anche più profondo.

Lady Gaga

Entusiasta per quanto accaduto, Mother Monster ha voluto ringraziare subito i suoi fan su Twitter: “La petizione per un volume II mi ha riscaldato il cuore. Fare quell’album è stato come essere sottoposta a un intervento al cuore, ero disperata, soffrivo, provavo dolore e ho riversato le mie emozioni in una musica elettronica più forte di qualunque droga. Dopo aver pubblicato quell’album sono crollata. Grazie per aver celebrato una cosa che un tempo evocava solo distruzione. Abbiamo sempre creduto che fosse in anticipo sui tempi. A distanza di anni si scopre che a volte gli artisti hanno ragione“.

Artpop II si farà o no?

Nella risposta di Gaga non c’è però un vero accenno a un secondo volume, anche se DJ White, uno dei produttori del disco, si è accodato ai fan, alimentando le speranze. Ricordiamo che Artpop è stato pubblicato nell’estate del 2013, anticipato dal singolo Applause, arrivato fino al quarto posto in classifica. Dal disco sono stati estratti anche Do What U Want, Venus, Dope e G.U.Y. In totale l’album ha venduto oltre 2 milioni e 300mila copie in tutto il mondo.