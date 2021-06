Halsey, If I Can’t Have Love I Want Power: il nuovo album della popstar americana, annunciato tramite un breve teaser sui social.

C’è della grande musica all’orizzonte nella carriera di Halsey. La popstar americana ha annunciato l’arrivo del suo quarto album, e lo ha fatto attraverso un breve teaser pubblicato sui suoi account social. Poche le informazioni finora regalate: il titolo del nuovo progetto e la produzione di due degli artisti più importanti al mondo. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Halsey: il nuovo album è If I Can’t Have Love, I Want Power

Il nuovo album s’intitola If I Can’t Have Love, I Want Power è prodotto da una coppia da Oscar e Grammy: Trent Reznor e Atticus Ross dei Nine Inch Nails, diventati negli ultimi anni tra i compositori più richiesti di Hollywood per le loro straordinarie colonne sonore.

Halsey

Questo è tutto ciò che finora si sa dell’album: non è stata diffusa la data d’uscita, non è stato fornito il titolo del primo singolo in arrivo, non sappiamo ovviamente quale sia la tracklist. Sappiamo però che Halsey sta aspettando la nascita del suo primo figlio, avendo annunciato la gravidanza a gennaio. Che possa arrivare un album in contemporanea con la nascita, come avvenuto lo scorso anno per Katy Perry?

Nuovo album Halsey: la reazione dei fan

La cantante, che ultimamente si è avvicinata a territori più rock in brani come 11 Minutes con Yungblud e Travis Barker, Forget Me Too con Machine Gun Kelly e con le diverse collaborazioni con i Bring Me the Horizon, prova dunque a fare un ulteriore salto di qualità con Reznor e Ross, storici produttori e leader dei Nine Inch Nails.

Tante le reazioni di entusiasmo dei fan, sia famosi che non. Esulta ad esempio Olivia Rodrigo, così come la stessa Katy Perry e Grimes, mentre tra i fan non famosi la reazione più diffusa è la sorpresa, con tantissimi Oh My God e richieste di maggiori informazioni. Di seguito il post con l’annuncio: