Un film su Lucio Dalla prodotto dagli eredi di Sergio Leone: tutti i dettagli sul biopic dedicato al grande cantautore felsineo.

Lucio Dalla rivivrà in un film dedicato alla sua vita e carriera. In occasione del decimo anno della scomparsa del grande cantautore felsineo, è in arrivo un biopic a cura della Compagnia Leone CInematografica. Le riprese sono previste nei prossimi mesi in alcuni dei luoghi simbolo della sua storia, dalla sua città d’origine al paradiso delle Tremiti. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo progetto.

Un film su Lucio Dalla

Alla nuova opera, prodotta dagli eredi del grande Sergio Leone, starebbero già lavorando lo sceneggiatore Stefano Rulli e il regista Ambrogio Lo Giudice, storico amico e collaboratore di Lucio. La pellicola è patrocinata dalla Fondazione Dalla di Bologna.

Lucio Dalla

Stando a quanto rivelato da BolognaToday, le riprese del film avverranno prossimamente a Bologna, la città in cui Lucio è nato e vissuto, ma proseguiranno anche nei luoghi simbolo della sua vita e carriera, comprese le Isole Tremiti, lì dove sono nate alcune delle sue più belle canzoni.

Gli omaggi per Lucio Dalla

Ma non finisce qui. L’artista scomparso nel 2012 sarà infatti omaggiato anche da un’opera televisiva prodotta dalla bolognese Ibc Movie per la regia di Pietro Marcello. Attraverso la sua storia verrà fatto un racconto dell’Italia intera dal dopoguerra agli anni Ottanta, con il contributi delle teche Rai e le immagini storiche della Cineteca. Le location per questo nuovo omaggio saranno Bologna, l’Appennino emiliano, ma anche Reggio Emilia e le province di Ferrara, Parma, Modena, Forlì e Ravenna.

Di seguito il video dell’immortale Caruso di Dalla: