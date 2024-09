In arrivo perturbazioni autunnali con neve sulle Alpi

L’Italia sta attraversando una fase di maltempo, con temporali e nubifragi che hanno colpito principalmente il Centro-Nord. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, nei prossimi giorni si prevede un cambiamento climatico significativo, con un abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni. La perturbazione attuale ha già iniziato a lasciare il Nordest, mentre si prevede che le piogge si intensifichino al Centro-Sud, in particolare in Campania, Abruzzo, Molise, Calabria tirrenica e Sicilia.

Martedì si attende tempo soleggiato, ma la situazione cambierà rapidamente da mercoledì pomeriggio, quando un ciclone autunnale porterà nuove piogge al Nord, che si diffonderanno verso il Centro e il Sud. Questo ciclone, alimentato da aria fredda, porterà a un abbassamento significativo delle temperature, con effetti maggiori tra giovedì e venerdì, quando le precipitazioni si presenteranno sotto forma di temporali o nubifragi.

Il freddo porterà anche neve sulle Alpi, con possibili fiocchi a quote relativamente basse; giovedì si prevede neve fino a 1800 metri in Trentino Alto Adige e fino a 1200-1300 metri nelle zone vicine alle alpi. Si prevede anche un aumento dell’intensità dei venti e mareggiate sulle coste tirreniche a causa del ciclone in arrivo. La perturbazione autunnale dovrebbe abbandonare l’Italia durante il weekend del 14-15 settembre, ma non prima di aver portato un drastico abbassamento delle temperature, con cali fino a 15°C e massime sotto i 20°C nel Centro-Nord.

Nel dettaglio, la situazione per la settimana è la seguente:

– Lunedì: ultimi rovesci al Nordest, migliora altrove; maltempo su Campania, Calabria tirrenica, Puglia e Sicilia.

– Martedì: bel tempo al Nord e al Centro; ultimi rovesci al Sud.

– Mercoledì: peggioramento al Nord con temporali, tempo soleggiato altrove.

– Giovedì e venerdì: peggioramento intenso, con crollo termico.

In conclusione, l’Italia si prepara a una transizione netta verso un clima autunnale, con condizioni meteorologiche variabili e temperature in diminuzione.