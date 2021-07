Gli AC/DC lanciano nuove birre, stringendo una partnership con Calicraft Brewing Co. Le IPA sono contenute in lattine personalizzate, con il logo della band.

Gli AC/DC ha stretto una partnership con un birrificio californiano per lanciare due nuove etichette di birra artigianale. Da Calicraft Brewing Co. e dal sito di musica da collezione KunckleBonz arrivano AC/DC PWR Up Juicy IPA e AC/DC TNT Double IPA. Ogni IPA è contenuta in una lattina da 16 once molto bella e accattivante con il logo della band australiana.

Brian Johnson e Angus Young degli AC/DC

AC/DC lanciano nuove birre: PWR UP e TNT

Una joint venture tra KnuckleBonz, Inc. e Calicraft Brewing Co., ha portato alla realizzazione di nuove birre firmate dagli AC/DC. Le nuove bevande saranno lanciate in una serie di eventi in California, che si terranno dal 23 al 25 ​​luglio: “Siamo entusiasti di annunciare che questa è la prima di una serie di birre a marchio AC/DC ad essere presenti in questa collaborazione unica, al fine di fornire bevande di qualità ai fan della musica“, hanno dichiarato KnuckleBonz e Calicraft in una nota. Ecco la foto delle birre:

Le due birre – PWR UP Juicy IPA e TNT Double IPA – saranno disponibili in una lattina da collezione da 16 once e possono essere preordinate dal sito di Calicraft: le spedizioni partiranno dal 26 luglio 2021.

L’origine del nome delle birre

PWR UP Juicy IPA – che prende il nome dal recente album PWR UP della band – è una “versione moderna” succosa/nebulosa al 6,6%, che è – secondo un comunicato stampa – “perfetta per lo spettacolo o l’after-party”. La TNT Double IPA, invece, è una “interpretazione moderna di uno stile classico” con una percentuale alcolica dell’8,2%”.

“Mescoliamo un mix di Australian Cascade, American Cascade e Simcoe per creare un Double IPA grande e audace dell’8,2%“, si legge in una descrizione. “Sapori di pompelmo appena tagliato, mango dolce e pino fresco esplodono dal bicchiere. Ispirato al primo album internazionale degli AC/DC, AC/DC TNT Double IPA dimostra che i classici non passano mai di moda“.