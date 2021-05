DMX, Exodus: tutti i dettagli sull’album postumo del rapper scomparso all’età di 50 anni il 9 aprile 2021.

DMX è morto, ma la sua musica continuerà a vivere ancora a lungo. A breve arriverà il suo nuovo album, la cui uscita era già stata prevista alcuni mesi fa, ma che adesso si è trasformato in un attesissimo album postumo. S’intitola Exodus e verrà pubblicato il 28 maggio, a distanza di quasi due mesi dalla morte del rapper, scomparso all’età di 50 anni il 9 aprile a causa di un arresto cardiaco. Ecco tutte le informazioni ufficiali su questo nuovo disco.

DMX, Exodus: i dettagli sull’album postumo

A dare l’annuncio di questa nuova pubblicazione dell’artista americano in arrivo nei prossimi giorni è stato dato da Swizz Beatz, grande produttore americano e soprattutto amico dell’artista di Mount Vernon. Exodus è tra l’altro il disco che ha segnato il ritorno del rapper nel roster della Def Jam, l’etichetta più iconica nella storia del rap mondiale.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/hip-hop-rap-microfono-musica-264396/

Non sono stati resi noti altri dettagli sull’album. Non si conoscono la tracklist e nemmeno gli eventuali ospiti al suo interno. Poco prima della sua scomparsa, DMX aveva parlato di alcuni featuring importanti, come quelli con Lil Wayne, Snoop Dogg, Alicia Keys, Usher, Bono e Pop Smoke, altro rapper morto non molto tempo fa, ucciso in un tentativo di rapina.

DMX: un nuovo album dopo la morte

In una nota ufficiale, il produttore amico dello sfortunato rapper newyorkese ha dichiarato: “Mio fratello DMX era una delle anime più pure e rare che abbia mai incontrato. Ha vissuto la sua vita dedicandosi alla sua famiglia e alla musica. Soprattutto, è stato generoso con i suoi doni e ha amato i suoi fan oltre ogni limite. Non vedeva l’ora che i suoi fan in tutto il mondo ascoltassero questo disco“. E adesso lo potranno fare, con un rinnovato amore e una grande emozione, per dare l’ultimo saluto e omaggio a un nome importantissimo nella storia del rap americano. Di seguito il post con l’annuncio:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/hip-hop-rap-microfono-musica-264396/