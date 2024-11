In arrivo la beta di One UI 7 basata su Android 15

Annunciata inizialmente per luglio, la beta della One UI 7 di Samsung basata su Android 15 ha subito ritardi. Secondo il leaker Ice Universe, l’attesa è quasi finita. I primi Paesi a ricevere l’accesso alla versione beta saranno Corea del Sud e Stati Uniti, seguendo il consueto approccio di Samsung con un rilascio progressivo dei software in queste aree prima di un’espansione globale. Sebbene non si tratti ancora di una versione stabile, questa beta rappresenta un passo importante per testare le nuove funzionalità che Samsung intende introdurre. La versione definitiva della One UI 7 è attesa nel 2025, in coincidenza con il lancio della gamma Galaxy S25.

Inizialmente, la beta della One UI 7 potrebbe essere riservata solo agli sviluppatori, il che significa che il pubblico generale potrebbe non avere accesso immediato. Tuttavia, Samsung potrebbe decidere di estendere rapidamente la disponibilità a un numero maggiore di utenti, soprattutto per quelli che utilizzano modelli recenti come il Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6.

Le indiscrezioni suggeriscono che la One UI 7 porterà numerose modifiche all’interfaccia utente. Le precedenti fughe di notizie hanno rivelato diversi dettagli, indicando che Samsung sta lavorando su molteplici elementi per migliorare l’esperienza complessiva. Questi perfezionamenti mirano a ridurre il divario tra la beta e la versione stabile, migliorando stabilità e funzionalità prima del rilascio globale atteso.

I possessori di smartphone Galaxy attendono con impazienza questo aggiornamento, e ora la One UI 7 sembra finalmente vicina al rilascio pubblico.