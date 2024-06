in arrivo il nuovo singolo “Musica animale”

In attesa del concerto del 16 novembre, Benji & Fede hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo: “Musica animale”.

Dopo la notizia del loro atteso ritorno insieme e del live che si terrà il 16 novembre al Forum di Assago, adesso Benji & Fede hanno annunciato che presto pubblicheranno un nuovo singolo. Il pezzo si intitola “Musica animale” e sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 7 giugno.

“Musica Animale”: al centro del pop

Il nuovo singolo, “Musica Animale“, rappresenta molto più di una semplice uscita discografica per Benji & Fede. Attraverso questo bruno, il duo esplora nuovamente le profondità del pop, cercando di toccare l’anima di chi ascolta con melodie accattivanti e un testo ricco di significato.

“Ci auguriamo che questo brano possa diventare la colonna sonora di un’estate indimenticabile, oltre che del nostro ritorno insieme.“- hanno commentato i due cantanti.

Benji & Fede: un duo di successo

Prima della loro separazione, Benji & Fede hanno raccolto numeri impressionanti. Con 5 album di successo alle spalle, una serie di hit classificate al primo posto nelle classifiche, innumerevoli dischi di platino e d’oro, oltre ad un notevole seguito sia in termini di streaming che di presenze ai concerti, hanno definitivamente lasciato il segno nel panorama musicale italiano. La loro “Dove e Quando” è diventata un vero e proprio inno dell’estate 2019, dominando la classifica Fimi/GfK.

Benji e Fede

Il duo ha finalmente deciso di tornare a fare musica insieme, stupendo i fan con un annuncio speciale: 16 novembre faranno il loro primo concerto all’Unipol Forum di Assago. Questo live segnerà ufficialmente la reunion di Benji & Fede davanti al loro pubblico, promettendo un’atmosfera elettrizzante e ricca di emozioni. Per coloro che non vogliono perdere l’occasione di far parte di questo evento unico, le informazioni e le prevendite sono già disponibili online.