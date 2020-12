Elodie presenta un nuovo EP per Natale 2020: This is Elodie x Christmas conterrà quattro canzoni presenti nell’album This is Elodie.

In occasione del Natale, arriva un nuovo EP di Elodie, nel quale saranno presenti quattro canzoni contenute nell’album This is Elodie, ossia Guaranà, Andromeda, Magarita e Pensare male. “A partire da venerdì 11 dicembre, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile “This is Elodie x Christmas EP”, si legge in un comunicato stampa legato all’artista. Inoltre, la cantante ha avviato una collaborazione per Natale 2020 con OVS e Save Children, ai fini di beneficienza.

Elodie x Christmas, il nuovo EP della cantante per Natale 2020

Grandi novità per i fan della ex concorrente di Amici. La cantante, infatti, lancia per Natale 2020 un nuovo EP, nel quale saranno contenute quattro canzoni che compongono il suo terzo album in studio.

Elodie

Tra i brani, possiamo annoverare Guaranà, che ha ottenuto il disco di platino, Andromeda, che ha avuto la stessa sorte, come è successo anche per Pensare Male e, infine, Margarita che è riuscito a portare a casa il doppio disco di platino.

Il video di Margarita:

Non solo: l’ep sarà disponibile in formato vinile rosso nei negozi di dischi e su Amazon, dove già da oggi è disponibile il preordine, a partire dall’11 dicembre 2020.

La collaborazione con OVS e Save The Children

Nasce, in occasione del Natale di quest’anno, una collaborazione tra l’artista, OVS e Save The Children. Sarà disegnato il Christmas Jumper 2020 che sarà distribuito, dal 5 dicembre 2020, in tutti i negozi OVS.

Se si effettuerà una donazione minima di 3 euro, inoltre, si potrà avere in omaggio il CD, This is Elodie x Christmas EP. Oltre alle quattro canzoni già citate, sono aggiunti anche altri brani, ossia le cover che la cantante romana ha realizzato di Jingle Bell Rock e I Saw Mommy Kissing Santa Claus.