In arrivo il Nothing Phone 3(a) il 4 marzo

Durante l’ultimo video del Commutinity Quarterly Update, Nothing ha annunciato il lancio imminente della nuova serie Nothing Phone 3, previsto per il 3 marzo alle 11. Akis Evangelidis, co-fondatore dell’azienda, ha spiegato che la (a) Series si rivolge a un pubblico diverso, puntando a utenti che non solo cercano specifiche tecniche avanzate, ma anche un’ottima esperienza d’uso. L’attenzione si concentra su elementi fondamentali come fotocamera, display, processore e design.

L’annuncio arriva dopo il significativo traguardo di oltre 1 miliardo di dollari di ricavi dall’inizio dell’azienda nel 2020, un risultato ottenuto in meno di quattro anni. Tim Holbrow, Chief Financial Officer di Nothing, ha rivelato che oltre la metà di questi ricavi è stata generata nell’ultimo anno. Ha sottolineato l’importanza di questo risultato, dichiarando che l’azienda ha raggiunto gli obiettivi prefissati per il 2024, consolidando il successo di Phone (2) ed Ear (2), oltre a lanciare nuovi modelli come Phone (2a), Phone (2a) Plus e CMF Phone 1.

Holbrow si è mostrato entusiasta della crescita dell’azienda, evidenziando come l’introduzione di questi prodotti abbia permesso di sviluppare una grande attività sul mercato. L’approccio di Nothing sembra orientato a soddisfare le varie esigenze degli utenti, creando un equilibrio tra tecnologia avanzata e user experience. L’azienda guarda con ottimismo al futuro, anticipando ulteriori novità e successi nel 2025.