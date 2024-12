In arrivo il MediaTek Dimensity 8400: anticipazioni e caratteristiche

MediaTek sta per lanciare un nuovo chip di fascia medio-alta, il Dimensity 8400, dopo il successo del Dimensity 9400. Questo chip verrà presentato il 23 dicembre in un evento in Cina e sarà utilizzato in smartphone premium “quasi top” nel 2025. Le caratteristiche del Dimensity 8400, che non sono state confermate ufficialmente da MediaTek, sono state però anticipate da Digital Chat Station. Il chip dovrebbe avere una CPU octa-core configurata in maniera 1+3+4, dotata di soli core Cortex A725, eliminando i core a basse prestazioni. Un core ad alta potenza avrà una frequenza di 3,25 GHz, accompagnato da tre core intermedi a 3 GHz e quattro core a 2,1 GHz. Inoltre, il nuovo chip avrà la GPU Immortalis G720 MC7 con clock da 1,3 GHz.

Il Dimensity 8400 sarà fabbricato con un processo produttivo a 4 nm da TSMC, differente rispetto al 9400, realizzato a 3 nm. Le prestazioni del Dimensity 8400 sono attese per superare 1,8 milioni di punti su AnTuTu, avvicinandosi a quelle del chip top di gamma dell’anno scorso, il Dimensity 9300.

L’evento di presentazione è stato confermato, ma MediaTek non ha rivelato ulteriori dettagli sulle novità che saranno presentate. I primi smartphone a integrare il Dimensity 8400 appariranno tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, con il Redmi Turbo 4 come primo modello previsto. Altri produttori di smartphone Android, come Xiaomi, Realme, Honor e Oppo, seguiranno l’esempio, portando i dispositivi con il nuovo chip anche in Italia nel primo trimestre del 2025.

In sintesi, il Dimensity 8400 si propone come un chip potente per il mercato medio-alto, con particolarità che lo differenziano dai precedenti modelli, e la sua presentazione è attesa con grande interesse dal settore. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.