in arrivo il biopic sul cantante

Secondo il magazine Deadline presto uscirà per Universal un film biografico sul frontman della band: Anthony Kiedis.

Il magazine statunitense ha riportato la notizia in esclusiva: presto uscirà per Universal film il biopic di Anthony Kiedis, uno dei componenti più amati della band. La produzione sarà di Brian Grazer. Il film si baserà sulla biografia del cantante, il libro autobiografico intitolato “Scar Tissue“, che ha riscosso un enorme successo negli Stati Uniti.

Il biopic di Anthony Kiedis: tutti i dettagli

“Universal Pictures ha acquisito i diritti del bestseller del New York Times firmato Anthony Kiedis. Il progetto del film è attualmente in fase di sviluppo presso lo studio” scrive Justin Kroll di Deadline. Ha poi aggiunto che sarà Jay Polidoro, EVP Production Development della Universal, a supervisionare i lavori del film. Come anticipato, la pellicola è tratta dalla autobiografia di Anthony Kiedis che nel libro parla di sé stesso con sincerità, descrivendosi come un’artista e un leader, ma anche come un tossicodipendente.

Da queste premesse si intuisce che la trama del film non sarà delle più leggere. Nel libro il frontman dei Red Hot racconta una storia padre-figlio non convenzionale, ambientata nella scena punk di Los Angeles degli anni ’70 e ’80. Kiedis ha poi ovviamente affrontato il tema della droga, mostro contro cui ha dovuto lottare per anni e che ha segnato indelebilmente la sua vita e la sua musica.

Anthony Kiedis e Red Hot Chili Peppers

Universal e i biopic

Negli ultimi anni Universal ha iniziato a dimostrare un interesse sempre crescente verso i film biografici che raccontino le vite di cantanti e musicisti in generale, riuscendo quasi sempre a produrre delle pellicole eccezionali. Un esempio è il film “Straight Outta Compton” sulla band N.W.A., un gruppo musicale hip hop, ritenuto uno dei gruppi più importanti della musica statunitense degli anni ’80.