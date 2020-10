Anna e Gué Pequeno, Bla bla: il nuovo singolo della rapper di Bando insieme all’ex Club Dogo, anticipato da un freestyle con Night Skinny per la Red Bull 64 Bars.

Dopo mesi di successi, critiche, polemiche e grandi esperienze, Anna è pronta a uscire dal Bando, a mettersi alle spalle uno dei tormentoni più atipici di questo 2020. Per dimostrare che non è una meteora della musica rap italiana, ma un’artista in grado di restare e maturare, la giovanissima femcee ligure ha annunciato un nuovo singolo, Bla bla, in collaborazione con un big come Gué Pequeno. Un brano che è stato anticipato in questi giorni dalla sua prima collaborazione con Night Skinny per la serie Red Bull 64 Bars.

Anna collabora con Gué Pequeno in Bla bla

Non conosciamo ancora i dettagli sul nuovo brano di Anna Pepe, in arrivo il 7 ottobre. Per la rapper sarà una sorta di prova del nove. Dopo il grandissimo successo di Bando, che ha conquistato le radio e l’ha portata esibirsi anche in trasmissioni mainstream come Battiti Live nel corso dell’estate 2020, l’artista è chiamata a ripetersi e a confermarsi come uno degli astri nascenti della musica hip hop italiana. Ci riuscirà? Ecco il post:

Anna: 64 Bars con Night Skinny

Prima di regalarci un nuovo singolo, Anna è stata protagonista di una collaborazione con Red Bull per la serie dedicata all’hip hop 64 Bars, che ha visto partecipare in passato big come lo stesso Gué, Lazza, Marracash, Dani Faiv e Frah Quintale.

Gué Pequeno

Nell’occasione, collaborando con il producer Night Skinny, la rapper ha voluto creare una serie di barre in risposta a chi negli ultimi mesi l’ha criticata non solo sul piano musicale, ma anche su quello personale. Una prova di abilità che ha conquistato i suoi fan e ha fatti ricredere chi ancora non si fida delle sue capacità di rapping.