In arrivo aria polare sull’Italia, la svolta di San Valentino: previsioni meteorologiche

Tre giorni autunnali con temperature più elevate della media, fino a 5 gradi, si prevedono fino al 13 febbraio, quando piogge interesseranno il Centro-Nord. A partire da San Valentino, il meteo potrebbe trasformarsi radicalmente. Oggi, una perturbazione atlantica porterà un flusso umido verso l’Italia, con piogge moderate su Liguria di Levante e Alta Toscana, mentre nel Meridione dominerà il sole. Domani, mercoledì 12 febbraio, si prevedono piogge deboli sul versante tirrenico centrale, in particolare dal Lazio alla Toscana, e qualche piovasco al Nord e nel Sud estremo, con un cielo prevalentemente grigio. Giovedì sarà l’ultimo giorno autunnale, con piogge persistenti sulle stesse regioni.

Da San Valentino, arriverà un nucleo di aria fredda polare dal Mar Bianco, penetrando attraverso le Repubbliche Baltiche e la Polonia, per poi giungere nel Nord-Est italiano. Questa massa d’aria fredda porterà nevicate fino a 400 metri, trasformando un giovedì autunnale in un San Valentino bianco. Se confermate, le nevicate interesseranno la Bassa Toscana, l’Emilia Romagna, il Veneto, le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.

Oggi, martedì 11 febbraio, al Nord il cielo sarà coperto con piogge in arrivo; al Centro, piogge in Toscana e nubi sparse; al Sud, tempo stabile. Domani, al Nord ci saranno cieli grigi e locali pioviggini; al Centro, piogge su Toscana, Marche, Umbria e Lazio; al Sud, tempo prevalentemente soleggiato. Giovedì, cieli grigi e piogge localmente moderate al Centro e al Nord, con nubi in aumento al Sud. Da venerdì 14, possibile arrivo del freddo e formazione di un ciclone.