In Arabia non per soldi. E Wawrinka ride…

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ha trionfato al Six Kings Slam, un torneo di esibizione tenutosi a Riad, in Arabia Saudita, portando a casa un premio record di 6 milioni di dollari. Questa somma è senza precedenti nel panorama tennistico e, in soli tre giorni, Sinner ha guadagnato la metà di quanto incassato con i premi del 2024. Tuttavia, il 23enne ha affermato: “Non gioco per soldi” durante un’intervista con Eurosport, frase che ha suscitato scetticismo e reazioni ironiche sui social media, inclusa quella del veterano svizzero Stan Wawrinka.

Sinner ha sottolineato che il suo motivazione per partecipare al torneo non era legata al denaro, ma alla competizione con i sei migliori giocatori del mondo. Ha descritto l’evento come un’opportunità per misurarsi con i suoi avversari, evidenziando che è stato un’esperienza significativa poiché era la sua prima volta a Riad. Il tennista si è detto soddisfatto della sua performance, affermando di aver affrontato le partite nel modo giusto e che questo lo aiuterà a crescere come giocatore.

Nonostante il premio elevato, Sinner ha ribadito che la ricchezza non è la sua priorità. Ha dichiarato che la salute, le relazioni familiari e le persone care sono molto più importanti del denaro e che quest’ultimo è solo un “extra” nella sua vita. Questa filosofia riflette un approccio equilibrato alla sua carriera e al suo successo, mostrando come Sinner sia focalizzato sul suo sviluppo personale e professionale piuttosto che sui guadagni economici.

Il torneo ha attirato l’attenzione per la partecipazione di grandi nomi del tennis e non è passato inosservato che Sinner stia emergendo come una delle principali stelle del circuito. Nonostante le sue affermazioni sul non giocare per denaro, l’entità del premio ha sicuramente catalizzato l’interesse sia dei fan che dei media, riflettendo la crescente commercializzazione e popolarità del tennis a livello mondiale. Con la sua mentalità e il suo talento, Sinner continua a farsi notare, promettendo un futuro luminoso nello sport.