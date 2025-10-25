In altre parole: dibattiti su attualità e letteratura in Italia

Questa sera su La7 andrà in onda una nuova puntata di In altre parole, condotta da Massimo Gramellini. Il programma, giunto alla terza edizione, esplorerà temi di attualità, politica e cultura, con diversi ospiti presenti in studio.

Tra i partecipanti ci sarà lo scrittore Erri De Luca, che discuterà delle questioni più rilevanti affrontate nella settimana e del suo ultimo libro, Prime persone. A seguire, il giornalista Jacques Charmelot e la giornalista Lilly Gruber approfondiranno i conflitti che hanno segnato gli ultimi anni, con riferimento all’opera di Charmelot, La guerra è una merda, che ha la prefazione di Gruber.

Durante la trasmissione, sono previsti anche interventi di Aldo Cazzullo, conduttore di Una giornata particolare, e della scrittrice Viola Ardone, il cui romanzo Tanta ancora vita è recentemente uscito in libreria. Ci saranno anche il deputato Gianni Cuperlo, il psicoterapeuta Alberto Pellai, autore di Esci da quella stanza, e l’attrice e influencer Nicole Rossi, che discuteranno del disagio adolescenziale.

Il programma manterrà le sue tradizionali rubriche, con la partecipazione di Giovanna Botteri, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani e Andrea Nuzzo. Infine, il Presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky offrirà una riflessione attraverso la rubrica Il Perplesso. L’appuntamento di stasera avrà inizio con l’editoriale di Gramellini e si concluderà con il suo racconto della Buonanotte.