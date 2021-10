In Albania un paio di settimane fa ha debuttato il Big Brother Vip condotto da Arbana Osmani che, poco prima di cimentarsi in quell’avventura, è venuta in Italia per conoscere il team italiano ed Alfonso Signorini.

“Alfonso l’ho incontrato qualche settimana fa, a Roma, dove ho incontrato i produttori e lo staff del programma; è stato molto carino con me, è stato un gentiluomo. Lui è bravissimo, non è un conduttore classico alla Pippo Baudo. Ma la tv cambia, bisogna sapersi reinventare. Da opinionista a conduttore e autore, Alfonso ha fatto un bel passo avanti. Il GF Vip è perfetto per lui”.

Arbana, sempre fra le colonne di TvBlog, ha poi svelato le differenze fra il nostro GF Vip ed il loro.

“Da voi i concorrenti – penso ad Adriana Volpe – se la giocano di più, sanno che dopo il Grande Fratello potrebbero arrivare altri programmi, qui invece siamo alla prima edizione e i concorrenti sanno che diventeranno più famosi e avranno più follower sui social, ma non conoscono bene cosa succederà nel loro futuro professionale. […] In Italia danno molte informazioni dall’esterno, da noi invece non lo facciamo, teniamo i concorrenti più isolati perché vogliamo che i personaggi vengano giudicati per come sono nella Casa, più che per la loro carriera o per le storie sentimentali che hanno fuori. Ma siamo solo all’inizio, abbiamo fatto poche puntate, non è detto che non arrivino messaggi dall’esterno nelle prossime”.

GF Vip Albania, Ilir di Amici nel cast

Nel cast c’è anche Ilir, ballerino di Amici delle primissime edizioni.

“Ilir è molto famoso qui, ha fatto anche il giurato di Ballando con le stelle, è stato sorprendente che accettasse. Il cast lo abbiamo scelto in base alla popolarità dei personaggi, ma anche alle storie che alcuni di loro hanno alle spalle: matrimoni falliti, genitori persi o divorziati…”.

Da notare che in Albania hanno ricreato lo studio del Big Brother Vip identico al nostro.