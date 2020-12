La camera da letto in cui Ozzy Osbourne dormiva da bambino è in affitto. Dormireste nell’ex casa del Principe delle Tenebre?

La camera da letto d’infanzia di Ozzy Osbourne è disponibile per essere affittata, secondo quanto emerso da una recente intervista. Parlando con British GQ, il Principe delle Tenebre ha detto: “[La persona che vive nella casa della mia infanzia] fa pagare 400 sterline a notte [per far dormire nella mia vecchia camera da letto]. La fottuta casa non valeva 300 sterline!“.

Osbourne ha aggiunto: “Ti dico ciò che è stato davvero strano: sono tornato in quella casa molti anni dopo averla lasciata. Quando sei piccolo tutto sembra enorme” E aggiunge: “Ma quella casa ero io, mia madre e mio padre e le mie cinque sorelle e fratelli – otto di noi in questa casa. È così piccola, dico: “Come diavolo abbiamo fatto?“.

Ozzy Osbourne, la camera da letto della sua infanzia in affitto

Prima di diventare il Principe delle Tenebre o uno dei padrini dell’heavy metal, Ozzy Osbourne viveva al 14 di Lodge Road ad Aston, Birmingham, con i suoi genitori e cinque fratelli. Chiunque possieda quella casa ora affitta la camera da letto d’infanzia di Ozzy per 400 sterline. Ozzy ha recentemente detto che British GQ è un po’ ridicolo.

Ozzy Osbourne

“Fa pagare 400 sterline a notte. Quella f****ta casa non valeva 300 sterline! Devono aver fatto un ampliamento del bagno davvero costoso!”, ha detto Ozzy. Quando gli è stato chiesto se fosse mai ritornato in quella abitazione, Ozzy non poteva credere di aver vissuto in quella casa così piccola.

“La cosa strana è questa: sono tornato in quella casa molti anni dopo essere andato via e quando sei piccolo tutto ti sembra gigante. Quella casa, però, era io, mia madre, mio padre e altri cinque tra fratelli e sorelle. Eravamo in otto in quella casa così piccola e ancora mi chiedo come diavolo siamo riusciti a farcela”.

Il video di Ordinary Man:

Ozzy Osbourne, il riconoscimento di GQ

Secondo NME, la casa con due camere da letto in affitto si trova in 14 Lodge Road ad Aston, Birmingham. Ozzy è stata recentemente insignito del Lifetime Achievement Award dalla rivista britannica GQ come parte del loro numero Men of the Year.

Il cantante britannico si sta ancora riprendendo da una serie di problemi di salute che lo hanno colpito duramente dal 2018, tra cui un intervento chirurgico alla colonna vertebrale a seguito di una caduta in casa sua l’anno scorso. Tuttavia, sta già pensando a un ritorno sul palco nel 2022 per riprendere il suo tour d’addio “No More Tours 2“, si spera dopo che il mondo si sarà ripreso dalla pandemia di Coronavirus.

Sharon Osbourne ha dichiarato in una recente intervista: “Il tour di Ozzy è stato riprogrammato. Il tour britannico, arriverà nel 2022. Sai, andiamo avanti normalmente…Quando la gente si vaccinerà e inizierà ad andare ai concerti, immagini quanti tour ci saranno contemporaneamente!?“. Ozzy, dal canto suo, ha rivelato che non si sottoporrà al vaccino, nonostante sia malato di Parkinson.