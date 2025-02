In Abruzzo c’è una “strada verde” lunga oltre 100 chilometri, perfetta combinazione di storia, natura e sapori

In bicicletta lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, l’Abruzzo si svela nella sua bellezza. Questo percorso di 131 km si snoda tra paesaggi mozzafiato, borghi marinari incantevoli e gustose tradizioni culinarie. Il viaggio inizia a San Benedetto del Tronto, dove si può ammirare la Torre dei Gualtieri e attraversare la Riserva della Sentina fino al Bike to Coast abruzzese. Proseguendo attraverso Martinsicuro e Giulianova, si raggiunge Roseto degli Abruzzi, famosa per il suo vino.

La seconda tappa conduce dal Parco Marino della Torre di Cerrano a Francavilla al Mare, offrendo una sosta nella pineta di Pineto. Qui si trova un museo che illustra l’ecosistema marino e l’impegno per la conservazione. Si può anche visitare Torrevecchia Teatina e il Museo Michetti, prima di rilassarsi in un relais con vista mare.

Il percorso continua verso sud, passando per Ortona e il Castello Aragonese, fino a San Vito Chietino, porta della Costa dei Trabocchi. Qui, i trabocchi narrano tradizioni di pesca e si può cenare su un trabocco, gustando la cucina abruzzese.

L’ultimo giorno, la Riserva di Punta Aderci offre scorci spettacolari, simili a scogliere scozzesi. Si arriva a Vasto, dove si può passeggiare nel centro storico e brindare con un calice di Montepulciano d’Abruzzo. La Via Verde è un viaggio tra natura, cultura e gastronomia, ideale per gli amanti del turismo lento. Il Treno dei Trabocchi consente di tornare comodamente al punto di partenza, con tanti ricordi di questa esperienza unica.