In 4 finiscono al televoto d’ufficio per le pessime frasi su Marco Bellavia

Il “caso” di Marco Bellavia ha avuto come prevedibile delle conseguenze e la pena peggiore è ricaduta su Ginevra Lamborghini con l’accusa di incitamento all’odio. Per lei, infatti, è arrivata la squalifica.

Ma la Lamborghini non è stata l’unica vippona ad essere stata punita. Anche Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi hanno subìto delle conseguenze.

“Sono andate in onda frasi che non possono essere accettate suscitando lo sdegno del pubblico. Non è che voi siete cattivi e quelli fuori sono bravi, ma alcune frasi da voi pronunciate hanno indignato l’opinione pubblica. Non sono frasi gravissime o condannabili in modo assoluto – come quella pronunciata incautamente da Ginevra – e quindi per questo non si parla di squalifica immediata. Ma sono frasi che il pubblico non ha accettato e lui è il giudice sovrano del programma”.