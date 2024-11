In 3 anni oltre 450 donne salvate dal dispositivo anti-aggressione WinLet

In meno di tre anni, più di 450 donne sono state soccorse in situazioni di pericolo, sia per violenza domestica che per aggressioni in strada, grazie al dispositivo anti-aggressione WinLet, ideato da Pier Carlo Montali, CEO della startup milanese Security Watch. Questo sistema, lanciato nel giugno 2021, ha registrato un notevole successo. Nel 2024, l’azienda ha osservato un incremento di oltre il 200% rispetto all’anno precedente, testimonianza dell’ampia diffusione di WinLet tra un pubblico variegato, che include adulti, giovani, uomini e donne. Tuttavia, le donne costituiscono la maggioranza degli utilizzatori, rappresentando l’82% della base utenti, con un’età media di circa 42 anni, rispetto al 18% degli uomini, la cui età media è inferiore ai 25 anni.

La maggior parte degli abbonati proviene da grandi città italiane, come Milano, Roma, Bologna, Torino, Firenze, Napoli e Palermo. I dati mostrano che il 64% degli utenti si trova nel Nord Italia, il 21% nel Sud e il 15% nel Centro. Inoltre, si è riscontrato che il 73% degli allarmi viene attivato dopo le 18:00, indicando una maggiore percezione di insicurezza tra le donne, soprattutto nelle ore serali e nelle grandi città, prevalentemente nel Nord Italia.

Con l’adozione di WinLet, gli utenti riferiscono un miglioramento nella loro sensazione di sicurezza nella vita quotidiana: l’87% degli utilizzatori ha asserito di sentirsi più protetto, e il 62% ha deciso di regalare il dispositivo a amici o familiari. In meno di tre anni, WinLet ha dimostrato il suo valore, sottolineando non solo il bisogno di sicurezza nella vita quotidiana, ma anche l’importanza di promuovere una cultura della sicurezza nella società. Questo approccio non solo aiuta a evitare situazioni di emergenza, ma contribuisce anche a prevenirle, evidenziando la necessità di strumenti efficaci per garantire la sicurezza personale.