In 3 al televoto per il preferito, chi vincerà? Cosa dicono i sondaggi

Il Grande Fratello tornerà domani con una nuova puntata che svelerà chi è il preferito del pubblico. Al televoto sono finite tre persone: Anita Olivieri, Grecia Colmenares e Valentina Modini.

La preferita di questo televoto godrà dell’immunità per la prossima nomination eliminatoria e avrà l’onore di indicare un concorrente fra gli altri nominati che finirà direttamente al televoto.

I sondaggi sono tutti piuttosto chiari: Grecia Colmenares stravince, Valentina Modini non l’ha votata manco la madre.

Alex Schwazer

Angelica Baraldi

Anita Olivieri

Arnold Cardaropoli

Beatrice Luzzi

Ciro Petrone

Fiordaliso

Giselda Torresan

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Heidi Baci

Letizia Petris

Massimiliano Varrese

Paolo Masella

Rosy Chin

Samira Lui

Valentina Modini

Vittorio Menozzi

Claudio Roma

Marco Fortunati

Lorenzo Remotti

Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GrandeFratello, il prossimo appuntamento è per lunedì… ovviamente su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Infinity! Buonanotte a tutti ♥️ pic.twitter.com/ceNK7lmEpI

— Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2023