In 12 a rischio processo. Archiviato il caso dello chef Rubio.

Il pubblico ministero di Milano, Nicola Rossato, ha concluso le indagini su dodici persone accusate di minacce e diffamazione aggravata dall’odio razziale per insulti online rivolti alla senatrice a vita Liliana Segre. In totale, il pm ha firmato 17 richieste di archiviazione per fatti risalenti al periodo tra il 2022 e il 2023.

Il caso dell’ex chef Rubio, Gabriele Rubini, è stato archiviato: per lui e altre 16 persone, il pm ha richiesto di non procedere. Rubio era stato denunciato dalla Segre per un post su Twitter in cui esprimeva critiche nei confronti della senatrice, accusandola di silenzio sui crimini contro i palestinesi e di strumentalizzazione. Questo ha portato a un’indagine per diffamazione.

Il pm ha concluso che le espressioni utilizzate nei post e nei commenti non integrano un reato. Infatti, emerge che i messaggi degli indagati rappresentano una forma di critica politica all’operato di Segre, soprattutto in relazione alle sue posizioni su vaccini Covid, guerra in Ucraina e questioni palestinesi. Sebbene alcune parole siano considerate diffamatorie, il pubblico ministero ha indicato che devono essere interpretate nel contesto di una critica politica, piuttosto che come attacco personale intenzionato.

Rossato ha sottolineato che, nonostante il linguaggio scelto possa risultare aspro e maleducato, va contestualizzato rispetto alla finalità del messaggio e al mezzo utilizzato per diffonderlo, ovvero i social network.