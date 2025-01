In 10 circondano e abusano di una 19enne.

Una coppia di ragazzi è stata aggredita a Milano da un gruppo di circa 10 giovani sabato scorso. L’incidente è avvenuto nel parcheggio accanto al locale Alcatraz, situato in via Valtellina. Il branco ha dapprima tentato di rapinare i ragazzi e successivamente ha circondato la ragazza di 19 anni, abusando di lei. Gli addetti della security del locale sono intervenuti per fermare l’aggressione. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, uno dei membri del gruppo è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un uomo di 36 anni, originario dell’Egitto e residente nella provincia di Bergamo. Attualmente, l’uomo si trova nel carcere di San Vittore ed è accusato di violenza sessuale e rapina. Nel frattempo, le autorità stanno attivamente cercando gli altri membri del branco coinvolti nell’aggressione.