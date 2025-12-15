7.4 C
Roma
lunedì – 15 Dicembre 2025
Economia

IMU in Italia: le città dove costa di più

Da stranotizie
IMU in Italia: le città dove costa di più

Domani è l’ultimo giorno per il pagamento della seconda rata dell’IMU sulle seconde case. Si tratta della tassa municipale sugli immobili che riguarda tutte le abitazioni, esclusa la prima, e in ogni caso le case di lusso, gli immobili commerciali, le aree edificabili e i terreni agricoli. L’imposta non è invece dovuta sull’abitazione di residenza, sulle case popolari e sugli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa ma adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, e sui fabbricati utilizzati come alloggi sociali.

La più cara è Roma, con un costo medio IMU sulla seconda casa di 3.499 euro, di cui 1.749 euro a saldo. Seguono Milano e Venezia, con un pagamento a saldo rispettivamente di 1.479 e 1.168 euro. Le meno care sono Palermo con una rata a saldo di 195 euro, Pesaro e Cosenza, entrambe con un pagamento a saldo di 197 euro. La media nazionale della rata IMU si attesta a 977 euro, di cui 488 euro a saldo.

Stando ai calcoli effettuati sulla prima rata, il pagamento dell’imposta a saldo dovrebbe valere circa 11 miliardi di euro, ma l’aliquota varia molto da città a città. Il gettito complessivo annuo è di 19,4 miliardi di euro a carico di oltre 26,1 milioni di proprietari.

Articolo precedente
Europa verso il riarmo
Articolo successivo
Migrazione in Europa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.