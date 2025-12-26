Imu e occupazione d’urgenza

L’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno non esime il proprietario dall’obbligo di versamento dell’Imu. La Cassazione ha stabilito che il soggetto passivo dell’imposta rimane colui che risulta titolare del diritto di proprietà, anche se il fondo è materialmente detenuto dall’ente pubblico per la realizzazione di opere.

La controversia analizzata dai giudici di legittimità nasce da una disputa tra un Comune e due contribuenti. L’ente locale aveva emesso avvisi di accertamento per il recupero dell’Imu non versata su alcuni terreni edificabili. I proprietari avevano impugnato tali atti, sostenendo che le aree erano già nella disponibilità del Comune in virtù di convenzioni stipulate per opere di riqualificazione urbana.

La Commissione Tributaria Regionale aveva inizialmente dato ragione ai cittadini, ritenendo che le convenzioni e l’immissione in possesso da parte dell’ente pubblico fossero sufficienti a esonerare i proprietari dal tributo. Tuttavia, il Comune ha presentato ricorso in Cassazione, evidenziando un errore di fondo: nonostante gli accordi preliminari e l’occupazione delle aree, l’atto definitivo di cessione era avvenuto solo successivamente. Pertanto, per l’annualità in questione, il presupposto impositivo doveva ritenersi ancora realizzato in capo ai contribuenti originari.

La Cassazione specifica che il proprietario rimane soggetto passivo “a meno che, in ragione dell’immissione in possesso del bene, non ne sia conseguita la sua irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione dell’opera pubblica”. Se il terreno, pur non essendo ancora stato ceduto formalmente, è stato radicalmente trasformato, il proprietario perde quel potere di controllo e quel valore economico che giustificano l’imposizione fiscale.

L’ordinanza ribadisce che i rapporti privatistici o le convenzioni amministrative non possono derogare alle norme imperative sul soggetto passivo dell’imposta. Finché la visura catastale indica il privato come proprietario e non vi è un atto traslativo della proprietà, il Comune non può che richiedere il tributo a quest’ultimo.

Questa decisione ha un impatto diretto su tutti i procedimenti di esproprio in corso. Per i contribuenti, il rischio è quello di dover pagare l’Imu per anni su terreni di cui non hanno più la disponibilità materiale e sui quali non possono più costruire o ricavare reddito. dunque essenziale per i proprietari monitorare lo stato dei lavori per eccepire l’eventuale trasformazione irreversibile, sollecitare la conclusione degli atti di ablazione definitiva per cessare la soggettività passiva e verificare con precisione le date dei rogiti o dei decreti di esproprio rispetto alle scadenze fiscali.

Per i Comuni, la sentenza rappresenta una conferma della possibilità di recuperare tributi anche su aree che essi stessi stanno occupando, a patto che il processo amministrativo di acquisizione non sia ancora giunto al termine. La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado. Il nuovo collegio dovrà riesaminare il caso attenendosi al principio esposto: verificare se per l’anno in questione esistesse ancora la proprietà in capo ai contribuenti e se, in quel momento, il terreno avesse già subito o meno quella trasformazione irreversibile che avrebbe potuto liberarli dal peso del tributo.