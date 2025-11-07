Imputazione per l’orso M90, un caso storico in Trentino

Un giudice del Tribunale di Trento ha deciso di non archiviare il caso riguardante l’uccisione dell’orso M90, noto anche come Sonny, avvenuta a febbraio per decreto della Provincia. L’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ha definito questa svolta come un momento storico.

Il giudice Gianmarco Giua ha riscontrato gravi indizi contro il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per l’accusa di uccisione di animale con crudeltà. Si è quindi disposta l’imputazione coatta di Fugatti e l’iscrizione nel registro degli indagati di due funzionari coinvolti nell’operazione.

L’ENPA ha rilevato che l’orso non fu narcotizzato prima della uccisione, nonostante fosse dotato di un radiocollare e fosse rintracciabile. Furono sparati tre colpi, ma solo due colpirono l’animale, il quale morì dissanguato a seguito di un’emorragia interna, dopo una lunga agonia. La mancanza di un veterinario presente contravvenne al protocollo PACOBACE, che regola la gestione dell’orso bruno.

Il giudice ha affermato che ci sono prove sufficienti per configurare il reato di uccisione con crudeltà, data la sofferenza inflitta all’animale e le modalità con cui l’atto è stato eseguito. Ivana Sandri, etologa ENPA, ha dichiarato che questo rinvio a giudizio rappresenta un passo importante verso giustizia per l’orso M90, ucciso senza necessità.

Carla Rocchi, presidente nazionale ENPA, ha sottolineato l’importanza di questa ordinanza, ritenendo necessaria una maggiore attenzione per la tutela della fauna selvatica, a fronte di gravi violazioni da parte della Provincia.