Impunità: Lo Stesso Procuratore che Mi Accusò

Dopo l’avviso di garanzia ricevuto da Giorgia Meloni riguardo al caso Almasri, Matteo Salvini ha espresso il suo disappunto sui social contro il procuratore Francesco Lo Voi, esclamando “vergogna” e chiedendo una riforma della Giustizia. Meloni ha informato il pubblico di aver ricevuto l’avviso di garanzia per peculato e favoreggiamento, connesso al rimpatrio di Osama Najeem Almasri, accusato di crimini contro l’umanità e per il quale esiste un mandato di cattura internazionale. Salvini ha sottolineato che lo stesso procuratore che lo accusò in passato ora si rivolge al governo di centrodestra.

L’avviso di garanzia ha riguardato anche altri esponenti del governo, tra cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il delegato alla Giustizia Carlo Nordio. Meloni ha reagito mostrando risentimento verso Lo Voi e ha criticato l’avvocato Luigi Li Gotti, presumibilmente l’autore della denuncia, definendolo un “ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi”.

Nel suo sfogo, Meloni ha dichiarato di non essere “ricattabile” e ha affermato con determinazione di voler proseguire “a testa alta e senza paura”, specialmente in materia di sicurezza nazionale. Ha difeso il rimpatrio di Almasri, giustificandolo come una decisione presa per motivi di sicurezza, segnalando che è stata effettuata tramite un volo apposito, simile ad altri casi. Timori di ricatti e intimidazioni sono stati espressi da Meloni, la quale ribadisce la sua volontà di andare avanti nella leadership del governo italiano.