Impugnatura ULANZI CapGrip CG02 per Smartphone con Telecomando Bluetooth e Luce Regolabile, Ideale per Selfie – Bianco

Descrizione prodotto

Clip per telefono cellulare retrattile

Gamma 58-86 mm, compatibile con il 99% dei telefoni cellulari. Cuscinetto in gomma ispessita e struttura antiscivolo per proteggere il telefono.

Telecomando Bluetooth staccabile

La versione Bluetooth migliorata è disponibile per la maggior parte degli smartphone e altre applicazioni con connessione stabile.

Presa con una sola mano

L’impugnatura della fotocamera è realizzata in silicone, quindi non vi stancherete di tenerla in mano per molto tempo.

Compatto e portatile

Tascabile, facile da trasportare, può scattare ovunque!

Design ergonomico ULANZI CG-02 è realizzato in materiale di gomma delicato sulla pelle, stente e comodo da tenere, quindi è facile scattare il selfie perfetto.

Forte chiusura magnetica Bluetooth La chiusura Bluetooth con magnete è più umana e confortevole. La portata del telecomando wireless può essere fino a 30 m, quindi è facile scattare foto in movimento.

Viene fornito con luce selfie 3 livelli di luminosità regolabile, 1000 mA batteria incorporata, 120 minuti di funzionamento (luminosità massima). Che tu stia scattando selfie o foto di gruppo, sarai in grado di scattare foto ben illuminate e di alta qualità ogni volta.

Ampia compatibilità La clip per telefono regolabile può adattarsi al 99% dei modelli di telefono, tra cui iPhone, Samsung, Huawei e altro ancora. La gamma regolabile della clip è da 60 mm a 80 mm.

Opzioni di montaggio versatili Cap II dispone di un foro per standard da 1/4″ che consente di fissarlo su un treppiede o monopiede. Il supporto Cold Shoe Mount consente anche la luce schiarente e l’espansione del microfono, in modo da avere ancora più possibilità di scattare la registrazione perfetta.