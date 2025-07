Impronte su Estathé e Fruttolo, nuove piste nel caso Poggi

Sulle indagini relative all’omicidio di Chiara Poggi, emergono nuovi sviluppi riguardanti la possibile presenza di impronte sui contenitori di Estathé e Fruttolo ritrovati nella spazzatura della vittima. Queste informazioni giungono alla vigilia di un incidente probatorio richiesto dalla Procura di Pavia, in cui sarà coinvolto il dattiloscopista Domenico Marchegiani, incaricato di esaminare i materiali recuperati.

Il 23 luglio, il giudice per le indagini preliminari deciderà sull’accettazione di questa nuova analisi. Particolare attenzione è rivolta alle impronte digitali rinvenute su due vasetti di bevande, in seguito a ispezioni effettuate con tecnologie forensi, le quali avrebbero evidenziato linee papillari.

Recentemente, un esame del DNA condotto sulla spazzatura di casa Poggi ha confermato la presenza di materiale biologico della vittima su tutti i reperti, tranne su una cannuccia dell’Estathé, sulla quale è stato isolato il DNA di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara. La rilevazione di queste tracce solleva interrogativi sulla presenza di Andrea Sempio, il quale non risulta associabile a consumi alimentari avvenuti in casa Poggi.

Le analisi della spazzatura sono una novità dopo quasi vent’anni dall’omicidio, e l’attenzione si concentra sulle implicazioni che potrebbe avere l’esito dell’incidente probatorio. La spazzatura include, oltre ai vasetti, varie confezioni alimentari e materiali associati alla colazione di Chiara Poggi.