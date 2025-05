Impronta di Sempio nel Caso Garlasco: Rivelazioni Cruciali

Caso Chiara Poggi: Novità sull’indagine di Garlasco

La Procura di Pavia ha rivelato un nuovo elemento nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, coinvolgendo Andrea Sempio, un nuovo indagato. Recenti analisi di immagini hanno indicato la presenza di un’impronta palmare di Sempio vicino al corpo della vittima. Tuttavia, già dal 2007, l’impronta è stata valutata dai Ris di Parma come non utile e classificata con il numero 33, mostrando un esito negativo ai test per la rilevazione di sangue.

All’interno della villa di via Pascoli, ci sono impronte di un carabiniere e del fratello della vittima, Marco Poggi. I carabinieri di Milano, in una relazione del 2020, hanno affermato che l’impronta numero 33 appartiene all’assassino, nonostante l’assenza di sangue che suggerirebbe che non fosse presente nella scena del crimine. L’impronta è oggetto di discussione poiché, in caso di attribuzione a Sempio, non fornirebbe elementi decisivi contro di lui. Le tracce genetiche rinvenute sulle unghie di Chiara sollevano interrogativi su un possibile contatto, ma esperti hanno escluso l’affidabilità di questo Dna come prova cruciale.

Sempio non si è presentato in procura, il che ha impedito un incontro con Alberto Stasi, condannato per l’omicidio. Le indagini a suo carico da parte della Procura si basano su pochi indizi, inclusi scontrini e telefonate sospette, già smontati anni fa. Inoltre, l’ipotesi di utilizzare impronte di scarpe come prova è complicata, poiché una delle più leggibili è associata a una misura diversa da quella di Sempio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com