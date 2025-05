Impronta 33: Angela Taccia difende Andrea Sempio in TV

Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio, nuovo indagato nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi, ha dichiarato che l’impronta 33 trovata nella casa dei Poggi non ha valore probatorio. In un’intervista a Pomeriggio Cinque, ha sottolineato che Sempio, amico di Marco Poggi, ha sempre frequentato la casa, tranne la camera matrimoniale. Taccia ha specificato che l’impronta non presenta tracce di sangue e che insieme al collega Massimo Lovati sta conducendo accertamenti ulteriori.

Inoltre, sono emerse notizie preoccupanti riguardanti Taccia, che ha ricevuto minacce di morte via email in risposta alla sua difesa di Sempio. Le intimidazioni includevano immagini di armi, portandola a sporgere denuncia presso i carabinieri.

Intanto, Fabrizio Corona ha riacquisito interesse per il caso di Garlasco. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha avanzato l’ipotesi che Alberto Stasi sia innocente e che ci siano più colpevoli, tra cui Sempio. Recentemente, è stata segnalata una visita di Corona all’avvocato Taccia, mentre Sempio avrebbe riferito di essere stato seguito da Corona in auto.

La situazione si complica ulteriormente mentre prosegue la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, sollevando timori di errori giudiziari da parte della difesa.

