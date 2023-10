Imprevisto per Scialpi, che non canta a Tale e Quale: “Un fattaccio”

Ieri sera a Tale e Quale Show, Scialpi avrebbe dovuto imitare Nick Luciani, ma qualcosa è andato storto. A causa di un imprevisto il concorrente non ha potuto esibirsi. Carlo Conti ha spiegato al pubblico e alla giuria quello che è accaduto.

“Lui da grande professionista quale è, fino all’ultimo istante ha voluto provare. Infatti è andato a truccarsi lo stesso, voleva lo stesso farlo. Ma stasera non si esibirà perché c’è stato un imprevisto. Non ha voce. Adesso è chiaro che ti possono dare un voto per il trucco e non per la voce. Però fino alla fine ha voluto sperare che con qualche medicina e puntura potesse tornare la voce e invece non c’è stato nulla da fare per farla tornare”.

Imprevisto per Scialpi che non si esibisce, la sua versione.

“Ragazzi è successo un fattaccio. Per poter camminare con queste zeppe io me le sono messe tante volte e invece di dire ‘andava a piedi’ ci sono andato io a piedi e mi è venuta la raucedine. Questa è una battuta, ma dietro non ci sono scherzi o battute. Io ogni volta provo tantissimo, studio davvero molto i miei personaggi. Tutto nei minimi particolari. Adesso vorrei fare una richiesta e chiedere se fosse possibile una cosa e lo chiedo anche al pubblico. Vorrei poter rifare questa imitazione la prossima volta”.

📲 Sostieni Scialpi con un “cuore” ❤ #taleequaleshow pic.twitter.com/lJkKlFW2b4 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

Scialpi e la bellezza.

Ospite di Pierluigi Diaco a Bella Ma, Scialpi ha detto di essere tutto naturale: “Mi sento vittima del dottore che mi ha inserito il silicone nel labbro che ho fatto operare già tre volte. Ho dovuto far crescere la barba per coprirlo. Non faccio botox ne altro. Non ho fatto nessun lifting, potete guardare anche voi. Magari una tirannia al collo me la farò. Che rapporto ho io con la bellezza? Non è per nulla conflittuale, ma è sanissimo. A parte il labbro è tutto sano. Sono così come mi vedete con la mia pelle in più. Sono io, sono tutto io così al naturale“.