Imprevisto al GF, Vittorio si intrufola nel tugurio e resta chiuso: “Mirko?”

Sabato scorso al Grande Fratello c’è stato un colpo di scena, perché ad uscire dalla casa è stato uno dei protagonisti della dinamica più forte del momento. Mirko Brunetti ha lasciato il gioco, ma Perla e gli altri gieffini sono convinti che si tratti di uno scherzo e che lui sia chiuso nel tugurio. E proprio questa convinzione ha portato ad un imprevisto. Ieri sera i concorrenti si sono accorti che la porta del tugurio era socchiusa e così Vittorio Menozzi ha pensato di intrufolarsi dentro, peccato che Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi l’abbiano chiuso dentro.

Uno degli autori dalla regia ha subito rimproverato Menozzi: “Vittorio! Torna subito indietro nella casa“. Il modello però si è accorto di essere rimasto chiuso dentro il tugurio: “Ma chi è che mi ha chiuso qui?“. Almeno questo imprevisto è servito ai gieffini per scoprire che Mirko è stato davvero eliminato dal gioco.

Non solo Vittorio, tra i gieffini che pensano che Mirko non sia stato davvero eliminato c’è anche l’ex fidanzata di Brunetti, Perla Vatiero.

“Ragazzi no, non penso che sia uscito davvero. Non credo che sia finita qui, penso che magari lunedì lo fanno tornare. Giuseppe dice che è uscito e che lui ha visto proprio. Io non ci credo, magari adesso sta in tugurio. […] Diceva le stesse cose a me e Greta. Anche prima lei mi ha detto certe cose ed erano identiche a quelle che mi diceva prima che lei entrasse. Io vuoi o non vuoi mi sono esposta e sono stata me stessa in tutto. Io Perla, sono venuta qui con le mie idee e senza risentimenti. Vuoi o non vuoi sono stata quattro anni con lui e il bene resta. Anche se lui può aver fatto e detto cose che mi hanno molto ferita vuoi o non vuoi l’affetto c’è e non posso dire il contrario”.