Imprevisto a Una Voce Per San Marino, si vede qualcosa di troppo: “Spostati subito!”

Ieri sera ad Una Voce per San Marino hanno eletto i rappresentati della repubblica più antica del mondo per l’Eurovision Song Contest 2023. Canzoni, ospiti, qualche gaffe (come lo spoiler dei vincitori) e anche un imprevisto un po’ particolare, diciamo da commedia anni 80 alla Lino Banfi. A metà dello show Jonathan Kashanian si è collegato con l’inviato al San Marino Outlet Experience. Irol si era piazzato accanto ai camerini e dai vetri si è visto qualcuno mentre si stava cambiando. Ovviamente è stato uno dei momenti più commentati su Twitter (dove Una Voce per San Marino è stato primo in tendenza tutta la notte).

Imprevisto per Jonathan: “Spostati subito Irol!”

Il conduttore di Una Voce Per San Marino ha iniziato a parlare con l’inviato dello show: “Allora adesso però io vorrei collegarmi con il backstage, con il dietro le quinte del San Outlet Experience. Mi collego con il nostro inviato Irol, Irol ci sei? Ciao Irol! Qui tutto procede assolutamente bene! Stiamo ballando, cantando, ci siamo emozionati. Sta andando tutto una meraviglia, lì invece che succede? Ormai quasi la metà degli artisti si sono esibiti. Sì, siamo arrivati alla quindicesima canzone in gara adesso. Ma adesso dimmi, che si dice invece dalle tue parti?”

Appena il tempo di finire la domanda, che Jonathan si è accorto delle immagini sul led ed ha subito chiesto all’inviato di spostarsi: “No, ma, aspettate, scusate un attimo. Irol! Scusate un attimo, Irol spostati subito da lì che si stanno cambiando. Si cambiano e sono senza vestiti e noi siamo in diretta. Ma cosa ridete? Avvisatemi prima. Ma si è visto qualcosa di troppo? ”

Imprevisto trash o gag un po’ poraccia? Nel dubbio ecco il video…

lord give me strenght also hashtagging #FestivalDaCancao2023 so you can all enjoy THIS #UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/mn1y3IF98a — sтevan 🦞♦️ (@ImStevan) February 25, 2023